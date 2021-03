Eestlaste läbielamised välismaal: «Iga inimest, kes tänaval kõnnib, vaatleb politsei kui kurjategijat»

Unistus kartulisalatist ja nuudihoobid tänavatel

«Arutasime saatkonna naistega, et me ei saa vabariigi aastapäeva mitte kuidagi tähistada. Meil on nüüd kõige karmimad piirangud jõus juba neljandat kuud ja hiljuti pikendati neid 28. veebruarini. On arvatud, et nii läheb edasi lihavõteteni. Kõik on suletud, kuhugi minna ei saa ja kodust väljuda tohib ainult spetsiaalse loaga, mille taotlemine käib Kreekas SMSiga. Iga inimest, kes tänaval kõnnib, vaatleb politsei kui kurjategijat.