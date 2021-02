Tänavu möödub Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest juba 30 aastat. Seda aega on tihti nimetatud ka Eesti edulooks. Nii see kahtlemata ongi, kui haridusvaldkond sellest välja arvata. Eesti vabariigis kasutusel olev ENSV-aegne kakskeelne koolisüsteem on oma põhiolemuselt nõukogude režiimi anakronism, mis on aastakümneid truilt Kremli ideoloogilisi eesmärke teeninud.