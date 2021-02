Nädala plaat. Omad pitsad peksavad

Pitsa võib esimesel põgusal kohtumisel tunduda kui midagi oma loomingulise karjääri madalamasse, ent samas kommertsiaalselt kõige edukamasse faasi jõudnud XXI sajandi Kuldse Trio laadset, aga stopp. Stopp. «Calzone» puhul ei ole paljud asjad nii, nagu need esimesel pilgul paista võivad. Seda võib välja lugeda juba albumi pealkirjast. Pitsakultuuriga lähemalt kursis olijad teavad une pealt öelda, et albumi kaanel ja ilmselt Eesti esimesel picture disc’il ehk piltvinüülil eksponeeritud pitsakujutised on tegelikult pisut eksitavad, calzone on nimelt kinnine pitsa.