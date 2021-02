Kohe pärast Eesti sünnipäeva Tartu Elektriteatris algava festivali «Linnad filmides» kuraator Kadri Lind on urbanist. Aga mida see tähendab ja mis võlu on kolmemõõtmelistel linnadel, kui neid vaatab läbi objektiivi filmitegija ning jutustab neist lugusid tasapinnalisel meediumil?