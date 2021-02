Aja auk. Kentuki Lõvi

Mulle ei meeldi see, mida Larry Flynt teeb, aga ma tahan, et nii tal kui ka kõigil teistel oleks õigus seda teha, kõneles Miloš Formani lavastatud biograafiafilmis «People vs. Larry Flynt» (1996, eesti keelde tõlgitud kui «Pornokuninga piinad») Edward Nortoni kehastatud advokaat Alan Isaacson kohtu ees voltäärlikke sõnu. Ohio osariigis leiti, et Flynti välja antud ajakiri Hustler on obstsöönne ja seda ei kõlba kioskis müüa. Algas kohtuasi. Aasta oli 1976. Larry Flynti mängis selles filmis Woody Harrelson ja tema veel vulgaarsema olekuga prouat, hiljem aidsi surnud Altheat Courtney Love. Võib öelda, et tegu oli õnnestunud osatäitjate valikuga.