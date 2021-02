Tallink ähvardab purustada Eesti ettevõtlusajaloo kahjumirekordi

Tallink avaldab oma neljanda kvartali ja eelmise aasta majandustulemused järgmisel neljapäeval, aga ilma nendetagi on selge, et eelmine aasta oli laevakompanii ajaloo halvim. Grupi käive langes eelmisel aastal Silja Line’i ülevõtmise eelsele tasemele või selle lähedusse. Kahjum oli ettevõtte ajaloo suurim ning tõenäoliselt purustab Eesti ettevõtlusajaloo kahjumirekordi, mis on 99,4 miljonit eurot, mille sai 2017. aastal transiidiettevõte Vopak E.O.S. (nüüd Liwathon).