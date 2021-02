Missiooni kallal, mis läks maksma 2,2 miljardit eurot, on töötanud tuhanded inimesed ja panuse andnud sajad ettevõtted. Kui tehniline kirjeldus kõrvale jätta, oli neljapäevaõhtune laskumine ka emotsionaalselt ülipingeline – 205 miljoni kilomeetri kaugusel saab loota vaid tarkusele, mis on kosmosesondi kirjutatud.

Valgus ja raadiolained liiguvad Marsi ja Maa vahet sellisel kaugusel 11 minutit. Ehk kui Visadikult – just nii võiks kõlada Perseverance’i eestikeelne vaste – jõudis pärale teade, et kulgur on jõudnud Marsi atmosfääri, siis tegelikkuses vaatas Visadiku kaamera juba Marsi pinda.