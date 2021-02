Digiregistreerimise võimalus vaktsineerijatele

Riigil on valmimas rakendus, millega inimesed saavad end digiregistratuuri kaudu vaktsineerimisele registreerida, kui järjekord on tema sihtrühmani jõudnud. Võimalus peaks käivituma märtsi keskpaigast. Digiregistratuuris aktiveerub vaktsineerimisele broneerimise võimalus siis, kui inimene kuulub sihtgruppi, kelleni vaktsineerimisjärjekord on jõudnud. ERR