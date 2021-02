Jõukatsumine riikide ja internetihiidude vahel on aastaid kestnud. Valitsused tahavad saada megafirmade teenitud tulult mingisugustki tasu. Mis Austraalia näitel täpsemalt toimub?

Need on kaks erinevat teemat. Üks on digimaksu teema: riigid tahavad saada tulumaksu sellelt tulult, mis teenitakse riikides hargmaiste ettevõtete poolt. Teine asi on see, mis tõstatus teravalt Austraalias – uudiste kirjastajad tahavad saada oma loomingu eest õiglast tasu.