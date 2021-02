Kracht: prokuratuur tegi ühe suure sõu

«Prokuratuur tegi ühe suure sõu, et lõhkuda ära koalitsioon. Tellimustöö oli see. Mina ei tea, kes selle tellis,» sõnas endine rahandusministri nõunik Kersti Kracht. Selle tellimustöö tellijate kohta ütles Kracht: «Kas te tahate, et ma lähen siit majast välja ja saan kümne minuti pärast kuuli pähe? Mul on lapsed ja lapselapsed. Eesti ühiskonnas on allhoovused. Kes on meil tegelikud mõjutajad, kes lõpetavad kriminaalasju, kes algatavad kriminaalasju. Mina mingeid nimesid ei nimeta.» Kracht kinnitas, et on reaalne oht tema elule, kui ta nimesid nimetaks.