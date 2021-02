Rakvere abilinnapea: see on südamlik skulptuur

Äsja lõppes Lääne-Viru maakonnakeskusesse püstitatava skulptuuri ideekavandi võistlus. Napi viie kandidaadi hulgas pälvis võidu töö nimega «8-aastane Edith», mille autorid on Gea Sibola Hansen ja Mai Šein. Nii kerkib sügiseks kuulsast Vallimäe tarvast kiviviske kaugusele Pikal tänaval Rakvere aukodaniku Edith Kotka-Nymani skulptuur. Kotka-Nyman edendas Rakvere ja Rootsi Sigtuna kommuuni sõprussuhteid ning on üks kahest linna aukodanikust. Esimesena pälvis selle au helilooja Arvo Pärt, kelle skulptuur – jalgrattaga muusikat kuulav poiss Keskväljakul – on pea sama populaarne kui tarvas.