Kas peretüli ikka peab lahkama ja lahendama kogu ilmarahva ees? Kas ajakirjanikest on ilus ­lõigata kasu sellest, et ühes ­peres on suusad risti läinud? Kas meil kõrvaltvaatajatena sobib üldse kohtumõistjaks hakata? Me ju ei tea täpselt, millise osapoole jutt on tõsi…

Niisugused ja veel paljud muud küsimused ja kõhklused kõlasid Postimehes. Ja ometi on viimasel paaril ­päeval igal pool ja ka meie toimetuse kohvinurgas räägitud tülli pööranud suusaperekonnast Sildarudest rohkem kui kellestki teisest.

Loomulikult räägitakse! Sport on sõja aseaine. Me oleme loodud ­tundma lojaalsust oma grupi suhtes. Ja meie spordikangelane on nagu sõjaprintsess, kelle võidud ja kaotused äratavad meis ürgseid tundeid.

Lisaks on tüliloos hulgaliselt kirjandusest ja ajaloost tuttavaid liine, mis nüüd kõlavad kokku telest nähtud päriselu tragöödiaga. Nii ongi, et needsamad, kes on hommikul valmis tuliselt argumenteerima, miks teiste eraelu küsimustes kohtumõistja rolli võtmine pole parim plaan, avastavad end juba lõunalauas sõnaohtralt sedasama tüli lahkamast.