Meie eurooplane Peterburis

Kohtumine tõestas aga, et Haavisto on diplomaatiline ja rahulik, kuid samas otsekohene poliitik, kes oskab vimkana ridade vahele peita teravusi. Võib ju öelda, et Lavrov ei püüdnudki Haavistot – ta ju ikkagi sõbraliku Soome esindaja – Borrelliga sarnaselt tümitada, kuid selge on seegi, et Haavisto läks kohtumisele kindla plaaniga.