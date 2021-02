Kunstimälu kokkupanijad

Tore on ka see, et Polli ja Kaljundi on võtnud oma südameasjaks tuua välja eri ajastute visuaalkultuur, mis avaks kunstike tegutsemist natuke laiemalt kui lihtsalt õlimaalid. Lisaks on läbivalt vaatluse all ka see, kuidas on kunst seotud ühiskonna ja võimuga. Just siin annab näituse võrdlev lähenemine ja kuraatorite töö kõige põnevamaid tulemusi. Ühtlasi on tõstetud esile naiskunstnike osalust, tähtsust ja rolle eesti kunstiajaloos, mis võib vaidlustada seniseid meestekeskseid lähenemisi.