Kui Covid-19 perioodil suunasime tähelepanu üle 20-aastastele kriisis töö kaotanutele, siis Noorte Tugila kogemus näitab, et üldiselt on meie noorte suurimad murekohad lõpetamata haridus, maapiirkonnas (sealhulgas ääremaal) elamine ja pikaajaline töötus.

Samas näitab ka meie kogemus, et paljud noored on teinud tööturult või õppest eemaloleku valiku teatud perioodiks täiesti teadlikult ning ühises arutelus noorsootöö spetsialistidega leitakse parimad lahendused oma eesmärkide täitmisel. Arengupausi võtmine, maailmas ringirändamine, lapse eest pikemalt hoolitsemine, loominguga tegelemine jmt ning teadlik toe otsimine erinevate õpiteede valikul on muutumas normaalsuseks.