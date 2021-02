Meile koduses kultuuriruumis räägitakse NEET-noortest. Need on noored, kes ei õpi, ei tööta ega osale ka väljaõppes või ei ole sõjaväes (NEET – Not in Education, Employment or Training). Käesolevas Fookuses ongi kaks ülevaateartiklit sellest, kes ja kuidas meie NEET-noortega tegelevad. Vaatluse all on suurelt jaolt noored, kes on vanemad kui 20 aastat, sest kuni täisealiseks saamiseni katsutakse meil noori ikka kuidagi koolinimekirjades hoida.