Neid noori, kes ei tööta ega õpi (nn NEET-noored), oli Eestis vahetult enne koroonakriisi umbes seitse protsenti, kuid paraku on just noortel kriiside, eriti Covid-19 ajal, raskem tööle saada ja tööl püsida. Näiteks on Eestis paljud noored olnud hõivatud kriisi ajal enim kannatavates turismi- ja toitlustussektoris.