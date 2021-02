Heli Tafenau: kaks lihtsat viisi koroonaviiruse leviku vähendamiseks

Meil on maskid ja on käte desinfitseerimine. Meil on 2+2 ja püsi kodus. Ma tunnustan valitsust tehtud töö eest, tavalise kodanikuna olen täitsa rahul. Kahjuks koroonahaiguse igapäevane statistika näitab, et midagi on jätkuvalt valesti. Sellest võib järeldada, et kehtestatud reeglid ja piirangud ei toimi päris ootuspäraselt. Olen möödunud kuude jooksul mõelnud paarist lähenemisviisist, kuidas saaks viiruse levikut «talupojatarkust» rakendades vähendada.