Vahur Kollom: poliitiline süsteem kaasavamaks!

Erakondade rahastamisega seotud küsimused ja korruptsioon on paelunud ühiskonna tähelepanu. Olgugi et enamasti toimub nende rahastamine maksumaksja raha eest, tekib ikkagi siin ja seal vajadus lisavahendite järele, mis oma olemuselt võivad olla ka korruptiivsed.

Erakondade valituks osutumine sõltub liiga palju kulutatud raha hulgast. Olgugi et erakonnad peavad raha kasutamisel olema kõigile eeskujuks, on vaatamata riigieelarve eraldistele paljude erakondade netovara märkimisväärselt miinuses. Valimiskampaaniaid tehakse võlgu ja pärast ollakse hädas võetud laenukohustuste täitmisega. Sellele probleemile on tähelepanu juhtinud nii riigikontrolör kui ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK).