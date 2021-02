Puhastuskohustus on ka erakinnistute omanikel. Seda määravat ehitusseadustiku punkti, mille kohaselt on linnas kõnniteega külgneva kinnistu omanikul kohustus tagada tee korrashoid, on seni nimetatud Tallinna lumekoristusprobleemi ivaks.

Tallinna teede olemi järgi on linna omandis umbes 12,3 miljonit ruutmeetrit teid. Kalle Klandorfi sõnul on linna ametiasutuste kohustus puhastada umbes 9,9 miljonit ruutmeetrit teid, mille hulka on arvestatud asfaltkattega sõiduteed, kõnniteed, jalgrattateed, parklad ja sillad. Seega on kogu teedevõrgustikust erakinnistute omanike koristada veidi alla 2,5 miljoni ruutmeetri teid, mida on pea neli korda vähem kui linna koristuskohustuse all olevaid. Puudulikku lumekoristust esineb aga peaaegu kõikjal linnas.