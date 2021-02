Mees, kes jäi lavale

Asjad ei ole siiski nii ühesed ning Ulfsaki mitmeplaaniline mäng näitab seda ilmekalt. Ühest küljest ei ole Höfgen teab mis põhimõttekindel inimene ennegi, röökides võltsilt «Braavo!» estraaditäht Dora Martinile või loobudes töölisteatri lavastusest, sest nemad, vasakpoolsed intellektuaalid, avastavad proove tehes, et materjal ei tule pehmelt öeldes järele. Teisest küljest, kuidas peab siis näitleja käituma: tegema oma tööd iga riigikorra ajal või loobuma kõigest, riskides elugagi? Moppel vastab sellele küsimusele: me ei ela ideaalmaailmas ning inimesed teevad sageli kasulikuma valiku, isegi kui teavad, et see on vale.