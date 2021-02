HOIA hoiatus

Seni HOIA rakendusega seotud arvud pole just paljulubavad. Selle rakenduse on praeguseks alla laadinud vaid 19,9 protsenti elanikkonnast, ehkki teadlik oli sellest tervelt 92 protsenti. Lisaks on HOIA kaudu end haigeks märkinud kõigest 6,6 protsenti registreeritud haigestunutest.

Tänasest uudisloost selgub eredalt, et soomlaste Koronavilkku on HOIAst paremini tööle hakanud. Nimelt on Koronavilkkuga võimalik kasutada rohkem seadmeid kui HOIAga ja pole siis imestada, et selle rakenduse on omaks võtnud ka enam inimesi kui Eestis. Koroonakriisis on kasulik omandada ka naabrite kogemusi – pole mõtet jalgratast leiutada. Kaalul on ikkagi inimelud.