Välismaa lühiuudised

Venemaal avastati linnugripi inimesele kandumise juhtum

Venemaa teadlased avastasid esimese linnugripi H5N8 inimesele kandumise juhtumi ja hoiatasid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO). See linnugripi tüvi on lindudele surmav, kuid varem ei olnud teateid selle levimisest lindudelt inimestele. Vene tervise- ja tarbijakaitseamet teatas, et juhtum avastati ühe Lõuna-Venemaa linnufarmi töötajate seas, samas farmis teatati detsembris linnugripipuhangust lindude hulgas. Tõsiseid tagajärgi töötajate tervisele haigusel ei olnud. WHO kinnitas, et sai Venemaalt vastava teate, kuid rõhutati, et seni pole siiski teateid viiruse levikust inimeselt inimesele. AFP/BNS