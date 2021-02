Tellijale

Kas te ise suitsetate või kasutate mõnda teist tubakatoodet? Miks?

Olin kõva suitsetaja ja sellest loobumine ei olnud lihtne. Seetõttu hakkasin kasutama vähem kahjulikke tooteid kohe, kui need turule ilmusid.

Minul oli see lihtsam, sest teadsin, kui pühendunult on Philip Morris suitsuvabasid tubakatooteid välja töötanud. Tagasi vaadates olen kindel, et tegin õige otsuse.

Kuidas soovitaksite inimesel suitsetamisest loobuda?

Esiteks soovitaksin üldse mitte alustada, see on kõige parem variant. Kui aga keegi on alustanud ega suuda lõpetada, soovitan paluda abi spetsialistilt või loobumisnõustajalt.

Kas mõni teie tuttavatest või sõpradest paneb pahaks, et olete tubakaettevõtte juht?

Inimesed on erinevad ja me kõik oleme osa ühiskonnast, seega täiskasvanud suitsetajaid ja nende vajadusi ei tohiks eirata.