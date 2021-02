Majanduse lühiuudised

Analüütik: Eesti võiks kaaluda automaksu

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul on Eesti ainuke Euroopa Liidu liikmesriik, mis ei maksusta autosid muul teel kui vaid kütuseaktsiisi kaudu. OECD ülevaatest selgub, et Eesti riigi sissetulekud sõltuvad keskmisest enam sotsiaalkindlustusega seotud maksudest, samuti maksustame kõrgelt tarbimist, kuid keskmisest vähem kogume makse ettevõtete ja eraisikute tuludelt. Hinnanguliselt tuleb 12 protsenti Eesti süsinikdioksiidi heitest transpordist ning selle maksustamine on Nestori sõnul normaalsus kõikjal peale Eesti. «Kas kokkuhoiu ja avalike teenuste piiramise asemel tasuks ehk mõelda automaksule?» küsib ta. PM