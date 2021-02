Eesti lühiuudised

Tallink täpsustas nõudeid Soome minejatele

Kuna alates teisipäevast tuleb Soome reisides esitada laevafirmadele negatiivse koroonatesti tõend või haiguse läbipõdemist kinnitav arstitõend, täpsustas Tallink, et tunnistab nii paber- kui ka digidokumendina esitatud PCR-testi, PCR-kiirtesti, LAMP-testi, antigeenitesti ja antigeeni-kiirtesti, kui need on tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi. Teine täpsustus puudutab nimekirja neist, kellele tõendite esitamise nõue ei laiene ja kes saavad pardale ka ilma tõenditeta. Eranditeks on alla 13-aastased lapsed ehk 12-aastased ja nooremad, töökohustusi täitvad kaubavedajad, transpordivahendite meeskonnaliikmed – sealhulgas meretöötajad –, lennukite meeskonnaliikmed ning tööle või töölt koju sõitvad meeskonnaliikmed, samuti Soome ühiskonna toimimiseks vajalike ametikohtade töötajad, näiteks arstid, õed, hooldajad. PM

95 000 inimest vähemalt oli eilseks II pensioni-sambast oma raha välja võtnud.

Spikerdamisvastane platvorm tuleb ülikoolidesse

Haridus- ja noorteamet plaanib hakata katsetama eksamite järelevalve platvormi Proctorio. «Tegemist on USAs välja töötatud lahendusega, mis on kanda kinnitamas Euroopas. Lahendus võimaldab korraldada väljaspool klassiruumi toimuvate eksamite järelevalvet, kui õppija on andnud selleks oma nõusoleku,» selgitas haridus- ja noorteameti tehnoloogia juhtimise osakonna juhataja Indrek Reimand (pildil). Ta täpsustas, et katseprojekt on planeeritud üheks aastaks ning amet loodab lepingu sõlmida sel kevadel. Praegu kogutakse kõrgkoolidelt vajalikku informatsiooni. ERR

Nastik mehe kodus. FOTO: FOTO: Rein Ojala

Mees avastas toast talveunest ärganud nastiku