Psühholoog: «Vastutus on kõigil last ümbritsevatel täiskasvanutel»

Rääkida lapsest kui kellegi omandist – see mõtteviis ei peaks kuuluma 21. sajandisse ega läänelikku kultuuriruumi. Õiguskantsleri kodulehel on öeldud väga lihtsalt ja arusaadavalt, tsiteerin: «Laps on indiviid, lapsele kehtivad inimõigused ning lapse üle ei ole kellelgi omanikuõigusi, ka vanemal mitte.»