Kultuuri lühiuudised

25. veebruaril kell 19 toimub Tartu ülikooli aulas kontsert «Kõrvaring IV. Kaardimäng», mille kavas on muude haruldaste teoste kõrval maailma lühim ooper, Samuel Barberi «Bridžikäsi». Eestis ei ole seda varem esitatud. Maria Listra, Annely Peebo, Marko Matvere ja Mati Turi toovad koos Tallinna kammerorkestri ja Tõnu Kaljustega selle publiku ette Mehis Pihla lavastuses.

Maailmaesiettekanne toimus 1959 Itaalias Spoletos ning aasta hiljem jõudis see esimest korda New Yorgis USA publiku ette.

Üheksaminutiline ooper tuleb esiettekandele eesti keeles Doris Kareva tõlkes. Tegevus laval toimub kaardilaua ääres. Neli sõpra on kogunenud õhtuseks bridžimänguks, selle ajal laulab igaüks neist aaria, milles väljendab oma tegelikke ja salajasi mõtteid.

Ka teised samal kontserdil aulas kõlavad teosed on Eesti kontserdisaalides haruldased.

Need on Samuel Barberi «Capricorni kontsert», kus helilooja kasutab keelpilliorkestri ees sooloinstrumentidena oboed (Riivo Kallasmaa), flööti (Eneli Hiiemaa) ja trompetit (Indrek Vau), ning sama helilooja elu viimaseks teoseks jäänud «Canzonetta», kus solist on Riivo Kallasmaa.