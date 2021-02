Evelyn Kaldoja: eestlaste räpane saladus

See on eestlaste räpane saladus, et te ei puhasta oma tänavaid korralikult, arvustas meiega sarnasest riigist pärit välismaine töökontakt kaks aastat tagasi mu kipsis kätt vaadates. Tuttavale märkis teine pikalt Eestis elanud välisteenistuja, et tänavate järgi otsustades peavad siin olema väga kogenud traumakirurgid. Ning et ta pärineb sarnasest kliimast, ei maksa talle rääkida, et neid tänavaid pole võimalik puhtana hoida.