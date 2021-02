Emajõelinna kergejõustiklased liiguvad tõusvas joones

Laupäeval tegi teistele silmad ette 20-aastane sprinter Karoli Käärt (TÜASK), kes tuli naiste 60 meetri jooksus meistriks ja püstitas isikliku rekordi ajaga 7.44. Euroopa meistrivõistluste normatiiv, mille poole Käärt pürgib, on 7.40. Teise hea tulemuse saavutas Käärt naiste 200 meetri jooksus, kus jäi ajaga 24.82 kolmandaks.

«Jäin 60 meetriga väga rahule, olengi pannud rohkem sellele rõhku. 200 meetrit sel hooajal olen jooksnud varem ka ajaga 24.80,» ütles Käärt. Ta sihib peamise eesmärgina U23 Euroopa meistrivõistluste saja meetri normatiivi, mille aeg peab olema 11.80. Käärt on parima aja jooksnud siiani 11.87.

Pühapäeval näitas 60 meetri tõkkejooksus kõrget taset 28-aastane Diana Suumann (TÜASK), kes pääses lisajooksust ajaga 8.22 finaali ning tuli seejärel meistriks veel parema sooritusega 8.20. Temagi valmistub Euroopa meistrivõistlusteks ning tõdes, et tihedas konkurentsis käib pinge asja juurde. Suumanni järel teise koha sai SK Fortise jooksja Kreete Verlin.

«Enda kohta saan öelda, et tulen päris hästi toime, sest kogu aeg ju kuskil kuklas tiksub, et Kreete on kõrval ja iga minu väikseimgi eksimus maksab kohe kätte nii ajas kui kohas, siin ei halastata,» ütles Suumann Postimehe sporditoimetusele pärast võistlust.