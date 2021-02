Silver Sillak : Jah, see on üks põhipunkte, mida meie oponendid meile ette heidavad: «See ei taga ju kuidagi varustuskindlust ja tuul ei puhu ja päike ei paista ju kogu aeg.» Aga tulevikuenergeetikas, mida peaks iseloomustama hajatootmine ning regionaalne ja rahvusvaheline võrgustumine, peaks neile küsimustele natuke teistmoodi vaatama.

Varustuskindluse tagab meie jaoks peamiselt see, kui meil on tuule- ja päikeseenergia hajatootmine, kui meil on head ühendused ning head energia salvestamise ja salvestatud energia kasutamise võimalused. Ja lisaks sellele ka juhitavad taastuv­energia võimsusallikad – biomassi säästlik kasutamine ja mingil määral ka hüdroenergia.

Madis Vasser: Selle visiooni üks funktsioone on meelde tuletada, et võrrandis, kus püütakse lahendada probleemi «Kuidas toota nii palju, kui tarbitakse tipphetkel?» (kusjuures tulevikuprognoos on selline, et tarbimine kasvab veelgi – kuidas küll sellele nõudlusele järele joosta?), on tarbimise pool juhitav ja seda on võimalik mõistliku tasandini vähendada.