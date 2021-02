Kuigi lumises Eestis võivad kliima kuumenemisega seotud ohud tunduda endiselt kauged ja arusaamatud, on energeetikasektori rohepööre siiski viimasel ajal meelel ja keelel nii poliitikutel kui ka töösturitel. Debatt tuleviku energiaallikate tehniliste peensuste üle on küll tervitatav, kuid ometi on see vaid üks osa probleemide puntrast, mida otsustajatel harutada tuleb.