Kaja Kallase valitsus on võtnud sihiks kinkida eestlastele vabariigi aastapäevaks kui mitte koroonaolümpia kulla, siis vähemalt koha globaalse pandeemialeviku poodiumil. Tundub, et valitsus elab 2020. aasta veebruaris: nii ei ole näiteks peaminister kindel, kas viirus üldse levib restoranides ning kumb on ikkagi olulisem, kas tervishoiusüsteem või majandus.

Sarnaseid mõttekäike evisid möödunud aasta kevadel mitmedki valitsusjuhid Rootsist Inglismaani. Möödunud suvel näiteks toetas Inglismaa valitsus restorane «eat out to help out»-meetmega, mis subsideeris väljas söömist 500 miljoni naelaga. Warwicki ülikooli teadlased on näidanud, kuidas sügisesest teisest lainest on kuni 17 protsenti seotud selle toetusmeetmega. Ometigi näib Eesti peaminister arvavat, et Eestis kehtib üks matemaatika ja mujal maailmas hoopis teistsugune.