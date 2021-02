Tellijale

Koroonaviirus on sotsiaalmeediasse kokku toonud inimesed, kelle silmis teadus ja aastatepikkune uurimistöö on vähem väärt kui isehakanud elustiilimentori arvamus, imekivimüüja reklaam või «ma ei ole küll ekspert, aga»-jutt. Sealne arvamuste ja faktide segamine, äärmine emotsionaalsus, vihane kõne ja selge süüdlane on teinud ühismeedia grupid-kommentaariumid kriisiajal osa inimeste seas väga populaarseks.

Naiivne oleks arvata, et see populaarsus on kuidagi juhuslik või tekkinud iseenesest. Eksperdile helistamine, selle vestluse salaja salvestamine ja avaldamine on netitrollide õpikunäide. 2017. aastal paljastati Rootsis trollivabriku skeem, kus migratsiooni teemal selliste kõnede tegijatele maksti ligi sada eurot ning kõned avaldati Rootsi paremusäärmuslikul propagandasaidil.