Ämari lennubaasis paikneva Saksamaa õhuväe (Luftwaffe) 74. lennusalga piloot leitnant Thomas Schmidt (perekonnanimi muudetud) ütles haruldases intervjuus Postimehele, et seesugune ülelend, nagu tehakse Eesti iseseisvuspäeval, on hävitaja piloodi jaoks harv võimalus. Saksa pilootide omavaheline konkurents, et homme lendama saada, on suur.

Väljavalitud selguvad viimasel minutil

Praegu kaitsevad Balti õhuruumi Saksamaa ja Itaalia õhuväed ning nendega liituvad ülelennuks ka USA ja Eesti lennukid. Ülelend, mida hea ilma korral ka näha on, toimub trajektooril Ämari-Kärdla-Kuressaare-Pärnu-Viljandi-Tartu-Rakvere-Tallinn.

Sakslased alustasid koos itaallastega kaheksakuust Balti õhuturbemissiooni augusti lõpus: sakslased Ämaris ja itaallased Leedus Šiauliai lennubaasis. Ämari lennubaasis valvab Eesti õhuruumi Luftwaffe 74. lennusalk, kes muidu paikneb Baierimaal Neuburgi lennubaasis.

Luftwaffe jagas oma kaheksakuulise missiooni ära nelja üksuse vahel. 74. lennusalk on õhu­turbemissiooni kolmas vahetus ja viibib Ämaris jaanuarist märtsini.

Lennusalga ülem kolonelleitnant Stefan Auer (37), kes on Eestis missioonil neljandat korda, ütleb, et kolmapäevane lend on lendamise mõttes tavaline, kuid tähenduslikult midagi palju enamat. Lennata tahtvaid piloote on palju, aga nende seast tuleb ülemal teha väike valik. «See on kindlasti meie tipphetk siin olles ja seda saavad teha ainult kaks meie pilootidest Ämaris,» ütleb lennusalga ülem.

«Me ei tea veel täpselt, kes lendama läheb, aga me valime ülelennule kaks pilooti, kes on näidanud erilist suhtumist ja häid tulemusi, » lisab Auer, kelle sõnul on see ka ülemustele hea võimalus kahele oma piloodile austust näidata.