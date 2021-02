Välismaa lühiuudised

Malcolm X-i lapsed tahavad uut uurimist

Ühendriikides 1965. aastal mõrvatud inimõiguste aktivisti Malcolm X-i lapsed nõuavad mõrvajuurdluse taasavamist. Tütred põhjendavad oma nõudmist uute tõenditega. Tütarde andmeil oli 1965. aastal politseiametnikuna töötanud Raymond Wood enne surma kirjutanud kirja, milles väitis, et New Yorgi politsei ja Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) kavandasid inimõiguslase tapmise. Malcolm X oli organisatsiooni Nation of Islam eestkõneleja ning ühenduste Muslim Mosque ja Organization of Afro-American Unity asutaja. 21. veebruaril 1965 hakkas Malcolm X Manhattanil asuvas Auduboni tantsusaalis kõnet pidama, kui teda tulistati. Kahtlustatuna aktivisti mõrvas arreteeriti kolm organisatsiooni Nation of Islam liiget Talmadge Hayer, Norman Butler ja Thomas Johnson. Kõik kolm mõisteti märtsis 1966 süüdi esimese astme mõrvas ning saadeti eluks ajaks trellide taha. Üks neist on surnud ja kaks tingimisi vabadusse pääsenud. AFP/STT/BNS