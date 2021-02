Kaupo Kikkas on üks neist vähestest, kui mitte öelda ainus fotograaf, kes võib paluda Arvo Pärdil poseerida, sest helilooja usaldab teda – Kikkas on klassikalise muusika fotograaf, kes on portreedele püüdnud suure osa Eesti tähelepanuväärseid muusikuid. Aga mis Kikkast peale muusika veel köidab?