Tehnilised abivahendid on head, isegi hädavajalikud. Ometi on inimeste maailmas kõige olulisemaks ja määravamaks inimene ise. Ühiskonna pale sõltub sellest, kas meis valitsevad individualistlikud või altruistlikud meeleolud. Need mõjutavad nii omavahelisi suhteid, õiguskorraldust kui kogu rahva ja riigi käekäiku.