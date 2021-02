Ruumi astudes lööb muusika ja pimedus puhastava pahmakaga näkku. Leiad end eksistentsiaalsest labürindist, millest välja saamiseks ja vabanemiseks on ainsateks viitadeks pildid. Kõlaritest mängib terve sealoleku ajal Arvo Pärdi «My heart’s in High­land» ja sealt mantrana mõjuv rida: «My heart’s in the Highlands, my heart is not here» («Mu süda on mägismaal, mu südant pole siin»). Muusika ja fotod ulatavad käe astraalsele rännakule.