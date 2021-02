«Tavaline on olukord, kus ettevõte deklareerib töötaja eest sotsiaalmaksu, aga tegelikkuses ei maksa seda hiljem maksuametile ära. Samal ajal on töötaja haiguslehel ja saab selle eest meilt hüvitist. Kui maksuamet tuvastab, et sotsiaalmaksu tegelikkuses ei maksta, ning parandab andmeid, on ka meil alus haigusraha tagasinõudmiseks,» ütles haigekassa nõuete osakonna juhataja Jelena Kont.