Marsikulguri Visadik suurus on võrreldav keskmise sõiduauto suurusega ja sisaldab muljet avaldavalt palju eri ülesandega mooduleid. Millised on nende vidinate põhilised ülesanded?

Teaduseksperimendid, mida Visadiku abil hakatakse läbi viima, on selgelt suunatud Marsilt vee ja elu jälgede otsimisele. Lisaks uuritakse sealsete kivimite koostist ja katsetatakse, kas on võimalik Marsi atmosfääri süsihappegaasist toota hapnikku ja kütust. See annab selgust, kuidas inimene saaks punasel planeedil toime tulla.