Millise kontsentratsiooniga Aafrikast Eesti poole teel olev liivatolmupilv siia kohale jõudes on, sõltub paljudest asjaoludest. Tolmupilv tuleb Eestisse Rootsist üle Läänemere ja kuna ilmaprognoos lubab sellesse piirkonda sadu, sajab osa tolmust alla juba enne Eesti kohale jõudmist. Milline on aga tolmu täpne kontsentratsioon, on Paljaku sõnul väga keeruline ennustada.