Kuidas nutilapsed arvutist kätte saab? Mängud, mida lapsed päriselt mängida tahavad

Mäng on tõsine asi. See pole ajaviide, oh ei! Nii nüri mängu, mis ainult su aega surnuks lööb, ei viitsi ükski tillukene tulevikuinimene mängida. Kuid oluline on ka mängimise kui protsessi väärtustamine peres – kui vanemad kaasa mängivad, on mõte kohe maha müüdud ja pere liitev aeg nagu maast leitud.