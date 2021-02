«Vajame veendumust, et kõigil siia sattunuil, ükskõik kas nad on tulnud varem või nüüd, on võimalus ja isegi kohustus panna oma laps eestikeelsesse kooli,» ütleb president. Ja isegi kui mu laps õpib just eesti keeles, tunnen siin tugevat sisemist protesti. Tunneme ebakindlust, seetõttu on meil vaja, et te tunneksite kohustust – no ei ole väga õilis ja vaimustav loogika.

Ebapopulaarseid otsuseid tuleb vastu võtta, see on ju natuke nagu koroonameetmetega, millest oli juttu kõne alguses. Paljud ilmselt loevad siit välja: «Tähendab, mina ja minu lähedased oleme probleem...» Mis siis, et oleme vahepeal ära õppinud, et erinevus rikastab. Selgelt kommunikatsiooniviga. Oi kui palju oleme neid teinud! Ka mina, muidugi.

Vaatasin veel paar korda seda lõiku, märkasin, et venekeelne variant on mõnevõrra ametlikum ja eestikeelne «kallid teistsuguse kultuuri- ja keeletaustaga kaasmaalased» kõlab soojemalt kui venekeelne «austatud». Mõtlesin korra veel, et ka need pisiasjad loevad ja ilmselt peaks selles lähenemisprotsessis igaüks üle oma pea hüppama. Ka president, kellelt oodatakse, et ta suudab meie tavalistest vastuoludest kõrgem olla ja kes, kahjuks, osutub tüüpiliseks Eesti ametnikuks.

Ja vene naine, kelle laps käib venekeelses koolis, postitab oma Facebooki seinale vabariigi lipu. Sest tema armastab ka, isegi kui ta valik erineb presidendi omast. Sest ta ei näe siin mitte mingit väärtuste konflikti.

«Kui meil on see kindlus, oleme avatumad ja uudishimulikumad ka muude kultuuride suhtes, kes meie keskel killukestena toimetavad,» ütleb president. Ainus mure, et mõned «killukesed» on suured ja neid on kuidagi palju. Ning avatus ja uudishimu on ju omaette väärtused, äkki hakkaks neid kultiveerima enne, kui tuleb see müütiline kindlus?

«Sest me kuulume kokku. Läbi isamaa-armastuse.» Ja seesama vene naine, kelle laps käib venekeelses koolis, postitab oma Facebooki seinale vabariigi lipu. Sest tema armastab ka, isegi kui ta valik erineb presidendi omast. Sest tema peab seda oluliseks ja ei näe siin mitte mingit väärtuste konflikti. Selline on meie tänapäeva tegelikkus, varuge kannatust, isegi kui seda on raske mõista. Loomulikud protsessid on pikad, aga viivad õiges suunas, kui väärtused on õigesti paika pandud.