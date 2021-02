Anu Raud: igaühe panus on oluline

Aeg on eriline, kurvem ja murelikum kui muidu ja ka presidendi kõne sellele sarnane. Uusi murekohti tärkab kui seeni peale vihma. Nii ongi ühes kõnes rohkem kui tosin erinevat tõsist küsimust, mida arutada. Tunnustuseks see, et presidendil on tõeliselt need arvukad teemad südamel.

Minule mõjus see nii, et vaja kiiresti välja otsida need teemad, milles jõudu ja oskust kaasa lüüa ja seda teha. Aeg on nii tõsine, et igaühe panus on oluline.