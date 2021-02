Rohkem kui aasta väldanud koroonaviiruse pandeemia alguses olid esimesed ohvrid ühiskonnale äratuskellaks, nüüdseks on igapäevane suremus muutumas statistikaks, millega kiputakse harjuma. Inimene kohaneb kõigega, nii halva kui heaga. Vastutustunne hajub ja reeglitesse suhtutakse lapsiku tõrksusega, adumata nende nõuete sisulist vajadust. Presidendi üleskutsega vaktsineerimisele saab vaid nõustuda. Teadlasena on eriti kummaline kuulda inimestest, kes on umbusklikud või lausa tõrjuvad vaktsineerimise suhtes.