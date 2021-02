Tänapäeval võib internetis inimestele kõike soovitada. Jagada kasvõi näpunäiteid selle kohta, kuidas ilma söömata ja joomata olla ning ravimeid tarvitamata depressioon seljatada. Blogija Merilin Taimre aitab enda sõnul inimesi, kuid on korduvalt toonitanud, et vastutust ta võtta ei soovi. Arstide hinnangul on tema tegevus ohtlik ning palju tuleb teha vigade parandust, et väärarusaamad noortel jäädavalt ei kinnistuks.

Merilin Taimre on Eesti blogija, kes internetis Palja Porgandi nime all juba aastaid tegutsenud. Sotsiaalmeedia vastukaja uurides on näha, et inimesed jagunevad temast rääkides kahte leeri: ühed järgivad tema soovitusi ja peavad tema tegevust üllaks, teised aga naeruvääristavad. Kus peitub tõde? Postimees tutvus lähemalt Taimre näpunäidetega ning uuris, millisel seisukohal on arstid blogija soovituste suhtes.