Amnesty võttis Navalnõilt süümevangi staatuse

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International teatas kolmapäeval, et ei tunnista enam vangi pandud Vene opositsioonipoliitikut Aleksei Navalnõid süümevangiks, sest ta on aastate eest vaenu õhutanud. Londonis baseeruv organisatsioon ei nimetanud ühtki Navalnõi avaldust, aga on teada, et poliitikukarjääri alguses rohkem kui kümme aastat tagasi tegi too halvustavaid märkusi immigrantide kohta. Samas kinnitas Amnesty, et nõuab endiselt Navalnõi vabastamist. AFP/BNS