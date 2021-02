Eesti lühiuudised

Opositsioon kutsub koalitsiooni loobuma enamusest erikomisjonides

Isamaa, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehed saatsid ühise pöördumise koalitsioonierakondade esimeestele, kutsudes neid üles loobuma plaanist muuta erikomisjonide moodustamise otsust niimoodi, et koalitsioon saaks neis komisjonides enamuse. «Koalitsiooni soov ennast häälteenamusega nendes komisjonides kehtestada on eriti kahetsusväärne olukorras, kus ühele koalitsioonipartnerile on esitatud korruptsioonikahtlustus. Isegi kui koalitsioon jätab eri- ja probleemkomisjonide juhtide kohad opositsioonile, siis häälteenamusega saab koalitsioon täielikult nende komisjonide tegevust dikteerida ja opositsiooni kõik ettepanekud tasalülitada,» selgitasid opositsioonierakondade esimehed. PM