Hirm on kõige suurem patt

Selle tragöödia süngetest varjudest on teinud filmi «Konverents» vene režissöör Ivan I. Tverdovski. Tegemist on tema neljanda täispika filmiga ning nagu ka varasem looming, on «Konverents» saanud arvukalt auhindu maailma filmifestivalidel. Tegu ongi tõupuhta festivalifilmiga; neile, kes lähevad kinno otsima meelelahutust ning leevendust argimuredele, ei tohi seda soovitada puhtalt vaimutervislikel põhjustel, küll aga neile, kes on valmis sisse vaatama inimhinge sügavaimatesse ja süngeimatesse nurkadesse.